ASSE-OL : Le Préfet ne se fera plus rouler pour le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Cette semaine, l'AS Saint-Etienne a décidé de poser une requête en annulation pour l’arrêté de la préfecture du Rhône qui en novembre dernier avait interdit les déplacements des supporters stéphanois lors du derby entre l'OL et l'ASSE. Mais, en perspective du premier derby de la saison 2019-2020, prévu le 6 octobre à Geoffroy-Guichard, le Préfet de la Loire a prévenu qu'il ne ferait aucun cadeau aux fans des deux clubs régionaux.

« Je garde un souvenir extrêmement amer du derby de 2017. Alors que j’étais parti sur une idée assez restrictive, après plusieurs années sans supporter adverse, l’OL a insisté pour que le nombre de Lyonnais soit significatif. On leur a tendu la main et, finalement, j’ai assisté à un déferlement de violence comme je n’en avais jamais vu dans un match de foot. S’il n’est pas exclu qu’on refasse un effort dans les années à venir, cela supposera des engagements réciproques des deux clubs beaucoup plus forts », a confié, dans Le Progrès, Evence Richard, décidé à ne pas voir le derby être perturbé par des supporters, que ce soit de l'AS Saint-Etienne ou de l'Olympique Lyonnais. Le Préfet a au moins le mérite de prévenir tout le monde d'avance.