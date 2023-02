Amine Sarr surpayé par l’OL, la question est posée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté pour 11 millions d’euros au mercato hivernal, Amin Sarr peine à s’imposer du côté de l’Olympique Lyonnais.

Recrue surprise de l’Olympique Lyonnais dans les derniers jours du mercato hivernal, Amin Sarr a fait l’objet d’un transfert en provenance d’Heerenveen aux Pays-Bas pour la coquette somme de 11 millions d’euros. Par les temps qui courent, il s’agit d’un montant de transfert non négligeable pour les finances de l’OL. A ce prix, Amin Sarr a plutôt intérêt à s’imposer rapidement comme un joueur important au sein de l’attaque rhodanienne, aux côtés d’Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki. Ce n’est pour l’instant pas le cas. Bien sûr, l’attaquant suédois de 21 ans a besoin d’un temps d’adaptation. Mais son entrée en jeu face à Lens ou encore sa titularisation à Auxerre n’ont pas vraiment rassuré les supporters lyonnais, qui se demandent déjà si l’OL a misé sur le bon cheval au mercato d’hiver avec Amin Sarr.

Amin Sarr pour 11 millions d'euros, ça fait beaucoup

Les doutes sont partagés aux Pays-Bas, où Amin Sarr a été recruté par l’OL en provenance d’Heerenveen. Journaliste pour le média Leeuwarder Courant, Sander de Vries se demande ce qui est passé par la tête des dirigeants lyonnais pour miser une somme si importante sur Amin Sarr. « Ces derniers temps avant son transfert à Lyon, il n'a pas été aussi bon que lors de ses six premiers mois aux Pays-Bas. Cela s'explique également par le fait que l'équipe jouait de manière plus défensive. En outre, il a évolué de nombreuses rencontres en tant qu'ailier gauche, alors qu'il souhaite surtout jouer au centre du terrain. C'est un véritable athlète. Il a beaucoup de potentiel pour devenir un très bon joueur, une sorte d'Alexander Isak (Newcastle United). Mais il doit encore se développer dans tous les domaines. A Heerenveen, on a été surpris de pouvoir le vendre à Lyon pour autant d'argent » a fait savoir au site Olympique et Lyonnais le journaliste, pour qui le prix payé par l’OL est nettement supérieur à la valeur réelle du joueur. Amin Sarr a désormais la mission de faire taire ses détracteurs pour s’imposer à Lyon et prouver que les Gones ont bien fait de le recruter.