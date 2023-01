Amin Sarr, la surprise suédoise arrive à l'OL !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Déjà concentré sur la venue du Brésilien Jeffinho, l'OL est proche de boucler l'arrivée d'un autre attaquant. Il s'agit d'Amin Sarr, 21 ans, jeune international espoirs suédois qui évolue à Heerenveen aux Pays-Bas.

C'est l'heure du grand chamboulement à l'OL ! Alors que les départs se multiplient depuis quelques jours avec Karl Toko-Ekambi ainsi que probablement Tetê et Romain Faivre, leurs remplaçants pointent déjà le bout de leur nez. Le premier risque d'être l'ailier brésilien Jeffinho qui évolue à Botafogo. Le second s'appellerait Amin Sarr selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien spécialiste du mercato annonce ce samedi soir que l'OL est proche de boucler le transfert du jeune attaquant de 21 ans. Sarr est un international espoirs de la Suède et évolue à Heerenveen, 8e de Eredivisie, depuis un an maintenant.

Sarr transféré à l'OL pour 12-13 millions d'euros

Il avait été transféré de Malmö pour 2,3 millions d'euros. L'OL va revoir la valeur du joueur à la hausse puisque le club lyonnais compte offrir six fois plus que ce montant pour récupérer Sarr. Fabrizio Romano évoque une offre comprise entre 12 et 13 millions d'euros plus exactement. Les négociations entre Heerenveen et l'OL sont très bien avancées et le transfert semble désormais imminent.

Excl: Olympique Lyon are closing in on deal to sign Amin Sarr from Heerenveen as new striker on permanent move. 🚨🔴🔵 #OL



Talks are at final stages on €12/13m fee as sources in France confirm. Personal terms almost agreed. pic.twitter.com/jwPE94eLbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2023

Amin Sarr est un jeune attaquant talentueux, plutôt destiné à évoluer en numéro 9 mais qui peut aussi être ailier par moments. Il a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives depuis le début du championnat néerlandais, contribuant à la bonne saison de son club. Chez les Espoirs suédois, il en est à 10 sélections pour 3 buts marqués. C'est donc un pari intéressant fait par l'OL, lequel prendra de vitesse plusieurs formations européennes sur le dossier. Toutefois, on est bien loin d'un joueur confirmé capable de réveiller le vestiaire. Une donnée qui ne devrait pas plaire à Laurent Blanc ainsi qu'aux supporters lyonnais.