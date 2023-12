Aller sauver l'OL, ça ne fait pas rigoler Igor Tudor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

« Le club est dans la panade, et tout ce que les propriétaires trouvent, c’est d’aller chercher des anciens de l’OM, des coachs estampillés Marseille. Mais c’est quoi le but, d’enfoncer la tête sous l’eau des supporters ? ». Parmi les premiers noms lancés pour remplacer Fabio Grosso, deux anciens coachs de l’OM ont été cités et cela a eu le don d’irriter au plus haut point Daniel Riolo. Le polémiste de l’After Foot ne comprend pas comment l’OL peut se tourner vers les anciens pensionnaires du Vélodrome pour sauver le coup. Cela s’explique pourtant avec la nomination ce vendredi de David Friio comme directeur sportif du club, le dirigeant étant passé par l’OM précédemment. Mais ces pistes, qui laissent pour le moment circonspect à Lyon où la situation est compliquée, ne devraient toutefois pas voir le jour.

L'OL ? Une galère pour Tudor

Selon L’Equipe, il y a déjà un premier refus clair et net, c’est celui d’Igor Tudor. Le technicien croate, parti de l’OM sur un coup de tête et sans trouver de solution, n’a toujours pas retrouvé de banc malgré des touches dans des clubs, principalement en Italie. L’idée de rejoindre l’OL ne lui plait pas du tout, affirme le quotidien sportif, pour qui cette arrivée à Lyon ressemble à une vraie galère plus qu’à une aventure dans un grand club français. Le sentiment est assez proche pour Jorge Sampaoli, qui sait toutefois que Lyon le suit depuis plusieurs mois, puisque son nom avait déjà été murmuré avant la nomination de Fabio Grosso.

L’entraineur argentin n’était pas contre une arrivée à l’OL, mais ses relations avec David Friio sont très moyennes, et pour lui aussi, qui est pourtant sans club, la venue entre Rhône et Saône représente une mission délicate dans un club en plein marasme, ce qui n’est pas très tentant à ses yeux. Même si Pierre Sage va probablement avoir une ou deux semaines devant lui pour faire ses preuves, et laisser du temps à ses dirigeants pour trouver le bon profil pour entrainer Lyon, ces informations maintiennent en tout cas Bruno Genesio comme principal favori à un retour à Lyon. Surtout que les joueurs adorent leur ex-entraineurs pour ceux qui ont pu le connaitre, et qu’une rencontre avec John Textor a déjà eu lieu au coeur de la semaine.