A l'OL, Lacazette est redevenu la gâchette !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Son retour à l'OL ressemble déjà à une réussite. Alexandre Lacazette prouve journée après journée qu'il n'a rien perdu de ses talents de buteur. Ses huit buts inscrits dont quatre sur les trois derniers matchs le prouvent.

Après cinq années pas toujours roses du côté d'Arsenal, certains supporters lyonnais se posaient la question de savoir si c'était une bonne idée de rapatrier Alexandre Lacazette à l'OL. Il faut dire que Bruno Cheyrou les avait encore un peu refroidi lors de la présentation du joueur en juin dernier. « Ce n’est pas Superman non plus, Alexandre. [...] Il faudra aussi le protéger par rapport à ça et ne pas s’attendre à que des triplés ou des quadruplés », avait-il lâché devant la presse. Superman non mais super buteur, Lacazette l'est bel et bien depuis son retour dans le Rhône.

Lacazette, un renard des surfaces retrouvé à l'OL

L'attaquant lyonnais a déjà marqué huit fois en Ligue 1 en seulement 13 matchs, ce qui en fait le quatrième meilleur buteur à seulement trois buts du leader Kylian Mbappé. Une forme encore plus visible ces dernières semaines avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'OL et surtout l'établissement de son duo avec Moussa Dembélé devant. Lacazette a planté quatre fois en trois matchs, dont le but de la victoire à Montpellier et contre Lille. Ses problèmes statistiques d'Arsenal semblent déjà derrière lui.

8 - Alexandre Lacazette affiche 8 buts avec Lyon en Ligue 1 cette saison, seuls Robert Lewandoswki (13) et Neymar (10) font mieux dans les 5 grands championnats parmi les joueurs de 30 ans et plus. Inoxydable. #OLLOSC pic.twitter.com/kmKNApGXOB — OptaJean (@OptaJean) October 30, 2022

En Angleterre, il n'a jamais dépassé les 14 buts sur une saison en championnat. Pire, la saison dernière il s'est arrêté à quatre réalisations en Premier League et six toutes compétitions confondues. Un but toutes les 350 minutes jouées en 2021-2022, un toutes les 186 minutes à Londres pendant cinq ans. Rien à voir avec cette saison, où il en est déjà à un but toutes les 140 minutes. La moyenne la plus élevée depuis son premier passage lyonnais lors duquel il pouvait planter une fois toutes les 117 minutes. Enfin, comme le révèle le statisticien Opta, Lacazette est le troisième meilleur buteur européen cette saison parmi les joueurs trentenaires dans les cinq grands championnats européens. Seuls Robert Lewandowski et Neymar font mieux que lui. A ce rythme, plus personne ne pourra douter d'Alexandre Lacazette et c'est l'OL qui pourrait bien s'en frotter les mains à terme en Ligue 1.