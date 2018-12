OGCN : Patrick Vieira adore ce Balotelli qui ronchonne à Nice

Dans : OGCN, Ligue 1.

Après quatre succès de rang en L1, l’OGC Nice a concédé le match nul sur la pelouse de Guingamp, lanterne rouge du championnat, samedi.

Un résultat pas vraiment satisfaisant pour Patrick Vieira, lequel n’était d’ailleurs pas content du rendement de certains de ses joueurs offensifs. Notamment Allan Saint-Maximin, remplacé dès la mi-temps. Mario Balotelli n’a pas non plus terminé la rencontre puisque l’Italien est sorti à un quart d’heure de la fin. L’ancien attaquant de Manchester City a bien fait comprendre à son entraîneur que ce changement ne lui plaisait pas avec quelques gestes d’humeur dont il a le secret. Mais de son côté, le champion du monde 1998 positive en saluant l'attitude de son buteur.

« Je suis assez satisfait quand les joueurs ne sont pas contents de sortir, mais c'est important de comprendre que c'est mon rôle et ma responsabilité de faire des choix. Je ne suis pas l'entraîneur personnel de Balotelli, de Saint-Maximin, de Dante, de Cyprien, je suis l'entraîneur de l'OGC Nice. Il suffit de communiquer, après ce qu'il faut c'est d'être juste, et j'essaye de l'être le plus possible » a expliqué un Patrick Vieira sans état d’âme, qui n’hésitera jamais à sortir ses joueurs cadres si cela est nécessaire au cours d’un match. Comme il l’a précisément fait à l’occasion de ce match contre Guingamp, où Saint-Maximin et Balotelli, les deux hommes forts du Gym en attaque, n’étaient pas dans un bon jour.