OGCN : Nice racheté pour 100ME par un milliardaire anglais !

Dans : OGCN, Ligue 1.

C'est Nice-Matin qui l'annonce ce lundi soir, évoqué depuis plusieurs semaines, l'offre de rachat de l'OGC Nice par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe aurait été acceptée par les propriétaires actuels du club azuréen, lesquels n'étaient là que depuis un an. Le quotidien local affirme que la transaction se fait autour de 100ME, ce que n'a pas confirmé le président du Gym, Gauthier Ganaye, lequel est arrivé à son poste en début d'année 2019. Ce dernier a longtemps rejeté l'idée d'une vente de l'OGC Nice, mais visiblement les propriétaires sino-américains de l'équipe azuréenne avaient eu une autre idée.

Jim Ratcliffe n'est pas un inconnu dans le monde du sport, puisque celui qui a fait fortune dans les produits chimiques est l'homme le plus riche du Royaume-Uni, et il vient également de racheter l'équipe cycliste Sky, qui enchaîne les victoires sur le Tour de France. C'est Jean-Pierre Rivère, ancien président du Gym, et Julien Fournier qui avaient contacté Jim Ratcliffe avant de lui proposer de racheter le club. On ne sait pas si les deux anciens dirigeant de l'OGC Nice seront de retour dans la nouvelle organisation.