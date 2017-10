OGCN : Mario ne serait pas super à Nice sans « Mister Favre »

Dans : OGCN, Ligue 1.

Déjà auteur de cinq buts toutes compétitions confondues avec l’OGC Nice, Mario Balotelli est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière sur la Côte d’Azur.

Avant le choc face à l’OM ce dimanche soir à l’Allianz Riviera, l’international italien est revenu, sur le site officiel des Aiglons, sur son été plutôt calme, où il a rapidement décidé de prolonger l’aventure dans l’équipe de Lucien Favre. « Je suis resté parce que je me sens bien ici, tout simplement. Bien avec mes coéquipiers, avec les supporters, avec le mister. Quand j'ai signé la première fois, je n'aurais pas pensé me sentir comme ça. Cela m'a surpris, mais je suis heureux. Et puis le projet est beau » a-t-il confié avant de parler du rôle clé du coach suisse dans sa réussite en France.

« Cet été, le président m'a dit qu'il (Lucien Favre) a poussé pour que je reste. Il tenait à ce que je sois là. Et moi je savais qu'il m'aiderait à jouer véritablement comme il le veut, lui. Il l'a déjà fait l'année dernière » a confié celui qui devrait être associé à Alassane Plea ce dimanche face à l’OM. Une équipe qui lui réussit bien puisque l’ancien buteur de l’Inter Milan a marqué trois buts en deux matchs face aux olympiens la saison dernière, dont deux à Nice…