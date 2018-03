OGCN : Et si Balotelli n'était pas le plus gros départ du mercato ?

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

L’été dernier, Lucien Favre a donné des sueurs froides aux dirigeants de l’OGC Nice. Et pour cause, le coach suisse était dans le viseur du Borussia Dortmund.

Mais le club allemand s’est manifesté trop tard et Jean-Pierre Rivère a fermé la porte à un départ de son coach suisse. Du coup, le BVB s’est tourné vers Peter Bosz, mais l’ancien coach de l’Ajax a été limogé début décembre. Le problème pour Dortmund, c’est que Peter Stöger, en place depuis quatre mois, ne fait pas non plus l’affaire. Vous voyez où on veut en venir ?

Nice ne pourra pas retenir Favre éternellement

Selon les informations de RMC Sport, le Borussia Dortmund devrait (encore) changer d’entraîneur cet été et pourrait revenir à la charge pour Lucien Favre. Les dirigeants allemands n’ont jamais cessé de penser au coach de l’OGC Nice et comptent bien faire, cette fois, le nécessaire pour le recruter. A l’évidence, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ne se laisseront pas faire. Mais si le BVB débarque au début du mercato, le Gym n’aura pas d’excuses et ne pourra pas retenir éternellement Lucien Favre, qui ne crachera sans doute pas sur un départ au BVB. Un dossier chaud que devra gérer l’OGC Nice, et qui s’ajoute au chantier de l’attaque pour le prochain mercato puisque, rappelons-le, Balotelli quittera la Côte d’Azur libre de tout contrat, du moins selon son agent.