OGCN : Alerte à Nice, Favre est dans le viseur du Bayern !

Après s’être séparé de Carlo Ancelotti suite à la débâcle face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (3-0), le Bayern Munich a décidé de confier les clés du camion à Willy Sagnol en attendant de trouver l’entraîneur idéal. Malgré le match nul face au Hertha Berlin (2-2), l’entraîneur français garde la confiance de ses dirigeants, qui ne souhaitent pas se précipiter pour remplacer l’Italien du mieux possible. Ainsi, trois noms sont régulièrement évoqués dans la presse germanique ces dernières heures : ceux de Thomas Tuchel (ex-Dortmund), Julian Nagelsmann (Hoffenheim) et… Lucien Favre !

Selon les informations du Die Welt, l’entraîneur de l’OGC Nice est bien dans le viseur de Karl-Heinz Rummenigge et d’Uli Hoeness. Le grand quotidien allemand précise que le technicien suisse présente deux avantages aux yeux des dirigeants bavarois : il parle déjà la langue du pays et surtout, il a déjà brillé en Bundesliga, lorsqu’il était à la tête du Borussia Mönchengladbach. Reste à savoir si la direction du Bayern Munich décidera d’entamer des négociations rapidement avec le technicien suisse et surtout si le président Jean-Pierre Rivère sera disposé à le laisser partir en pleine saison…