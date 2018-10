OGCN : 103 kilos et un téléphone sur haut-parleur, Balotelli rend fou

Dans : OGCN, Ligue 1, OM.

C’était l’énorme objectif estival de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts, et l’échec de sa venue a été très difficilement digéré par les supporters olympiens. Néanmoins, le début de saison difficile de Mario Balotelli avec Nice doit certainement aider les fans phocéens à tourner la page. Car entre son surpoids, son grand retard à la reprise de l’entrainement, son implication minimale dans les rencontres et sa brouille avec les supporters, l’Italien a perdu de sa superbe. C’était déjà le cas à son arrivée en retard de vacances, annonce La Provence, qui fait quelques révélations croustillantes. Selon le quotidien, Balotelli a explosé le compteur à son arrivée, en affichant 103 kilos sur la balance. Inconciliable avec le sport de haut niveau. En plus de cela, ses relations avec les supporters ne se sont pas arrangées, comme le note le journal dans une anecdote assez surprenante.

« Début juillet, un communiqué virulent avait été publié pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un manque de respect et une trahison. Car le voir rester à Nice sonne pour eux comme un choix par défaut. Les membres de la Populaire Sud ont également réclamé un rendez-vous avec Balotelli, histoire de mettre des mots sur leurs maux. Sur les conseils du président Jean-Pierre Rivère, "Balo" n'y est pas allé. Rivère, lui, était bien présent pour affronter la grogne des supporters ; il est même allé jusqu'à téléphoner à l'ex-attaquant de Manchester City pour le mettre sur haut-parleur ! Déçus, les fans niçois attendent que cet entretien ait lieu », raconte ainsi La Provence. Plus qu’une réunion improbable, la rédemption passera certainement par un retour en forme, et aussi quelques buts marqués.