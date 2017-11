OGC : Jallet adore ce Nice qui en a « une grosse paire.... »

Dans : OGCN, Ligue 1.

Christophe Jallet (après la victoire de Nice à Toulouse) : « Cela a été un scénario incroyable, mais je crois que l’on n’a pas été aidé par les instances en première mi-temps et on ne s’est pas aidé non plus en prenant un but au bout de cinq minutes. Malgré tout, on a fait preuve de courage et de solidarité, on a produit beaucoup de jeu. Même à dix contre onze, on s’est accroché, on n’a pas lâché. Malgré toutes les difficultés que l’on a en ce moment et malgré un scénario catastrophe au début, on a réussi à inverser la tendance. Cela prouve qu’on est des hommes et qu’on en a une grosse paire et qu’on veut redresser la barre. C’est un nouveau départ et une prise de conscience que quand on a certaines valeurs, ça donne de beaux résultats. Je suis très fier de mes gars, franchement. »