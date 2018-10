Nice : Vieira tord le cou à cette rumeur sur Mario Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

De retour à l’entraînement de Nice avec quinze jours de retard cet été, Mario Balotelli s’est sabordé lui-même durant la préparation.

Et l’international italien traîne toujours cela comme un boulet, même si certains progrès ont été notés durant le match contre Marseille, notamment en première mi-temps, dimanche dernier. Interrogé par Téléfoot, l’entraîneur Patrick Vieira a en tout cas pris la défense de son joueur, affirmant notamment que ce dernier n’était pas difficile à gérer et qu’il avait appris de ses erreurs. Au vu de son comportement de l’été, certains supporters auront évidemment du mal à croire le champion du monde 2018…

« Mario, il faut qu'il enchaîne les matches pour retrouver son meilleur niveau et aider l'équipe. Il a appris énormément de ses erreurs, il est beaucoup plus posé et beaucoup plus facile à gérer maintenant » a confié Patrick Vieira, lequel s’est également exprimé sur un autre joueur clé du secteur offensif niçois, Allan Saint-Maximin. « Il a besoin de beaucoup d'amour. D'autres ont besoin de coups de pied dans le derrière. Au niveau des résultats, ce n'est pas ce que j'aurais espéré bien sûr. Sur le plan comptable, c'est insuffisant. Mais je n'ai pas peur de l'échec, ça fait partie de la vie. On est un club ambitieux, et je le suis aussi. Je suis convaincu de ce que j'ai envie de faire, de ce que je veux mettre en place » a expliqué Patrick Vieira, confiant pour son équipe, qui devra néanmoins rentrer de Bordeaux avec des points pour ne pas s’enfoncer au classement.