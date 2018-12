Nice : Une incroyable séquence entre Balotelli et Vieira fait le buzz

Dans : OGCN, Ligue 1.

Revenu de vacances en méforme physique cet été, Mario Balotelli termine une première partie de saison ratée.

L’attaquant de l’OGC Nice n’a disputé que 10 matchs de Ligue 1, et n’a pas inscrit le moindre but. Il faut également souligner son mauvais état d’esprit qui a parfois incité Patrick Vieira à l’écarter. Autant dire que l’Italien est loin d’être irréprochable ! Et pourtant, lors d’un échange avec son coach après un entraînement, l’ancien joueur de Manchester City s’est permis de critiquer, ou plutôt de rabaisser ses coéquipiers.

« On n’aligne pas deux passes. C’est difficile de jouer comme ça. On a fait un exercice… Je n’ai pas les mots, s’est plaint Balotelli dans une séquence filmée par Canal+. Il y a quatre mètres entre nous et en tout, je n’ai eu que quatre bonnes passes en vingt minutes de travail. Aujourd’hui par exemple, j’ai raté un tir. J’ai envoyé le ballon au-dessus, ce qui n’est pas bien. Je m’énerve parce que je veux marquer. Eux, ils ratent et te disent : "Ça ira la prochaine fois". Non, va te faire foutre ! Tu rates, tu t’énerves. Moi, je veux retourner jouer avec ces équipes (un top club européen). »

Vieira calme Balotelli

Difficile de dire ce que Vieira en pensait vraiment. En tout cas, le technicien français a répondu ce qu’il fallait pour calmer son avant-centre. « Je sais mais c’est encore possible, a réagi l’ancien milieu de terrain. Mais toi, tu as besoin de l’aide de tes coéquipiers. Et pour avoir cette aide, tu dois être un exemple, tu dois être celui qui montre aux autres que pour bien faire, il faut s’impliquer. » Car pour le moment, Balotelli n’est pas un modèle sur et en dehors du terrain. C’est pourquoi ses coéquipiers apprécieront cet extrait…