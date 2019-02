Nice : Saint-Maximin malade imaginaire, Patrick Vieira accuse !

Dans : OGCN, Ligue 1.

Présent dans le groupe annoncé par l'OGC Nice, pour le déplacement qu'effectuait ce samedi soir le Gym à Angers, Allan Saint-Maximin est finalement resté sur la Côte d'Azur pour un motif que le club n'avait pas précisé. Mais dans la foulée du carton pris par son équipe face au SCO, Patrick Vieira annoncé que l'attaquant avait prétexté une maladie, mais l'entraîneur niçois a également précisé qu'il estimait que ce motif était totalement bidon.

« Il a décidé qu'il était malade.Il a prévenu ce matin, mais pour le docteur, il n'y avait rien, pas de fièvre. A la dernière minute, il a décidé de ne pas partir. C'est sa décision, pas celle du docteur. C'est une déception par rapport au fait que c'est une décision prise par lui, pas par le docteur du club... », a indiqué un Patrick Vieira, qui après avoir géré le cas Mario Balotelli pendant les six premiers mois de la saison pourrait bien avoir désormais à se focaliser sur celui d'Allan Saint-Maximin. Un joueur dont on sait qu'il est de plus en plus convoité par de grands clubs européens. Mais cela ne l'autorise pas à avoir un comportement pas du tout professionnel si l'on en croit les propos du technicien azuréen.