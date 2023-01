Mercato : En-Nesyri plutôt que Moffi à Nice ?

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

En concurrence avec l’OM dans le dossier Terem Moffi, l’OGC Nice est en passe de conclure la signature d’un autre avant-centre.

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille dans le dossier Terem Moffi : Nice est en passe de lâcher l’affaire. Et pour cause, le club azuréen négocie depuis plusieurs jours avec plusieurs attaquants afin de compenser le possible départ d’Andy Delort vers Nantes. Et selon les informations du compte Twitter @SevillaFCFrance, c’est Youssef En-Nesyri qui est en passe de rejoindre l’OGC Nice. En effet, le compte spécialisé affirme qu’un accord a été trouvé entre le FC Séville et le club azuréen pour le transfert de l’international marocain, moyennant une indemnité de transfert de 20 millions d’euros. Le joueur, pas vraiment en odeur de sainteté en Andalousie depuis le retour de Jorge Sampaoli, a donné son accord pour rallier Nice.

En-Nesyri à Nice, Moffi à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YouYou🦁 (@ennesyri15)

Une excellente nouvelle pour… Marseille, qui était principalement en concurrence avec Nice dans le dossier de l’attaquant lorientais Terem Moffi. A priori, la possible venue de Youssef En-Nesyri va mettre fin au dossier du deuxième meilleur buteur de Ligue 1 pour Nice et ainsi laisser le champ libre à Pablo Longoria. A en croire L’Equipe, le président de l’OM a dégainé une première offre verbale à Lorient de 14 millions d’euros hors bonus en plus de Bamba Dieng, d’ores et déjà d’accord avec les Merlus pour faire le chemin inverse. Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta pour 10 millions d’euros il y a deux semaines, le second gros coup de l’OM sur le marché des transferts cet hiver se précise. Nice de son côté peut se féliciter de recruter un buteur chevronné aux compétitions européennes (Europa League notamment) et qui vient de disputer le Mondial avec le Maroc pour seulement 20 millions d’euros.