L1 : Luis Campos proche de Nice avec Christophe Galtier

Dans : OGCN.

Après avoir travaillé avec Christophe Galtier à Lille, Luis Campos devrait retrouver ce dernier à l'OGC Nice. Un énorme coup pour le club azuréen.

Depuis qu’il a quitté le LOSC, Luis Campos fait rêver de nombreux clubs, et non des moindres puisque ces dernières semaines le roi du recrutement était notamment évoqué comme proche de rejoindre le Real Madrid. Mais Campos, qui a réalisé les plus beaux coups du mercato de Lille, et avant de l’AS Monaco, était également cité proche de l’Olympique de Marseille si le club phocéen devait être repris. Cependant, le Portugais devrait finalement signer à l’OGC Nice, où il va devenir le grand patron du recrutement. C'est du moins ce qu'annonce Romain Collet-Gaudin, journaliste très souvent bien informé.

Jim Ratcliffe, le boss d’Ineos, veut faire du club azuréen une place forte du football français et ensuite européen, et le milliardaire anglais s’en donne les moyens. Car après Luis Campos, c’est évidemment Christophe Galtier qui va également rejoindre le Gym dans les prochains jours, l’OGC Nice devant trouver un terrain d’entente avec le LOSC, ce qui ne devrait plus tarder. De quoi faire rêver les supporters niçois pour les saisons à venir, Ratcliffe étant prêt à sortir son chéquier pour gagner dans le football comme il l'a fait dans le cyclisme et la voile notamment.