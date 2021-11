Andy Delort n'aura aucune peine à faire pleurer Montpellier

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Son départ de Montpellier pour signer à Nice avait choqué les supporters héraultais. L'heure est arrivée pour Andy Delort de répondre à son ancien club.

Il aura donc fallu attendre la 13e journée du Championnat de Ligue 1 pour voir la route de Montpellier croiser celle de Nice, l’occasion pour Andy Delort de prouver à tout le monde qu’il n’était pas perturbé plus que cela par les vives critiques qui lui étaient tombées dessus après son transfert de MUHSC au Gym. Une semaine après avoir marqué un doublé salvateur contre Angers, le buteur niçois sera opposé à ses anciens coéquipiers ce dimanche à l’Allianz Riviera (17h), un match que l’équipe de Christophe Galtier afin de récupérer sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Avec ce choc sudiste, l’entraîneur de Nice a été interrogé sur l’état psychologique d’Andy Delort avant de retrouver le club qui l’a relancé, et dont il est parti dans une polémique monumentale, des supporters de Montpellier l’ayant traité de tous les noms, dont certains peu flatteurs suite à sa signature à Nice.

Delort ne sera pas perturbé par son transfert chaotique

Pas de quoi inquiéter Christophe Galtier, qui estime que Delort est au-dessus de tout cela et qu’il n’y a rien à craindre pour son buteur. « Si Andy Delort sera perturbé de jouer contre son ancien club ? Pas plus que pour un autre. Comme cela l'avait été pour Melvin Bard et Amine Gouiri face à Lyon. On n'est plus dans les années 80 ou 90 quand les joueurs faisaient douze ans dans un même club. L’histoire d'Andy à Montpellier s'est terminée comme elle s'est terminée pour d'autres joueurs. Il n'y aura pas d'émotion chez Andy. Les footballeurs de cette génération-là sont habitués aux changements de club et à ce que cela comporte », a rappelé l’entraîneur de l’OGC Nice avant ce match pas comme les autres tout de même pour l'attaquant du Gym.