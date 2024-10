Rennes ‍: « ‍Une trahison ‍», il demande pardon à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Il y a deux ans, Ludovic Blas prenait la décision de quitter Nantes pour rejoindre Rennes. Une « trahison » pour les Canaris mais si c’était à refaire, le milieu offensif breton de 26 ans ferait le même choix de carrière.

Joueur majeur du FC Nantes pendant quatre ans, Ludovic Blas a laissé d’excellents souvenirs à La Beaujoire, contribuant par exemple à la victoire historique en Coupe de France. Mais afin de donner une nouvelle impulsion à sa carrière, le milieu offensif de 26 ans a fait le choix de rejoindre le Stade Rennais en juillet 2023 dans le cadre d’un transfert à 15 millions d’euros qui a fait énormément réagir. Et pour cause, quitter Nantes pour signer chez le rival rennais a laissé un goût très amer dans la bouche des supporters des Canaris. Dans un entretien accordé à So Foot, Ludovic Blas est revenu sur ce que les fans du FC Nantes considèrent toujours comme « une trahison ». S’il reconnait que ce choix n’a pas été simple, le natif de Colombes affirme n’avoir aucun regret.

Ludovic Blas évoque son transfert de Nantes à Rennes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ludovic Blas ⌚️ (@ludoblas)

« Ce n’était pas une décision facile. J’avais beaucoup de respect pour le club et ses supporters. Mais ma carrière devait passer avant la rivalité. Je comprends leur réaction. Pour eux, c’était une trahison. Mais ce n’était jamais contre eux. C’était simplement un choix de carrière. À un certain moment, il faut prendre des risques. Pour moi, signer à Rennes, c’était un moyen de me challenger davantage, de voir ce dont j’étais capable dans un nouvel environnement. Si c’était à refaire, je signerais encore une fois à Nantes. Ce club m’a permis de grandir, de m’épanouir. C’est une partie de moi » a expliqué Ludovic Blas, bien conscient d’avoir créé une vraie frustration chez les supporters de Nantes en rejoignant Rennes.

Avec le recul, on peut d’ailleurs se demander si ce choix était le bon, le milieu offensif rennais n’ayant pas encore marqué les esprits au Roazhon Park. Ce qui est certain en revanche, c’est que Nantes n’oubliera jamais ce qui sera sans doute considéré comme une immense trahison encore longtemps.