Officiel : Molla Wague quitte Udinese et signe à Nantes !

Dans un communiqué, le FC Nantes a officialisé mercredi soir la signature de Molla Wague jusqu'en 2022.

« Le Football Club de Nantes et l'Udinese Calcio ont trouvé un accord pour le transfert de Molla Wague (28 ans). Le défenseur central s'est engagé trois saisons en faveur des Jaune et Vert, le liant ainsi au Club jusqu'en 2022. Formé au Stade Malherbe de Caen, avec qui il a fait ses débuts en professionnel (56 matches toutes compétitions confondues), Molla Wague est un défenseur axial aléthique (1,91 m, 85 kg). Après cette expérience dans l'hexagone, le natif de Vernon (Eure) s'est aguerri dans différents championnats européens suite à des passages en Espagne (Grenade), en Angleterre (Leicester, Watford et Nottingham Forest), et donc en Italie avec l'Udinese Calcio. International malien, le nouveau défenseur du FC Nantes s'est récemment illustré lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte aux côtés de Kalifa Coulibaly, en livrant de solides performances avec les Aigles du Mali, huitièmes de finaliste de cette compétition. Le Club souhaite à Molla, le meilleur sous le maillot Jaune et Vert ! », annonce le FC Nantes.