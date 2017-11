Nantes : Ranieri adore son « bison » critiqué

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Homme du match lors de la victoire du FC Nantes contre Toulouse samedi (2-1), Emiliano Sala fait l'unanimité dans le vestiaire des Canaris à défaut de le faire dans les médias.

En mettant fin à une mauvaise série de deux défaites de suite face au TFC, le FCN est remonté provisoirement sur le podium de la Ligue 1 en attendant les résultats dominicaux de l'OL et de l'OM. Et ce précieux succès, les Canaris le doivent surtout à Emiliano Sala, qui fêtait son centième match en L1. Auteur de la passe décisive sur l'ouverture du score de Thomasson en première mi-temps, l'attaquant italo-argentin a finalement délivré les siens en marquant le but de la victoire après l'heure de jeu d'un tir astucieux. Malgré cela, le meilleur buteur nantais ne fait pas rêver le championnat de France, puisqu'il se montre plus pour son sens du combat dans le duel plutôt que par sa technique balle au pied. Mais ceci ne l'empêche pas d'avoir de précieux soutiens à Nantes.

« Je trouve que parfois Emiliano Sala est trop critiqué sur sa qualité technique. Il faut voir le travail qu’il fait sur le terrain, il nous aide à remonter le bloc. Il a un jeu atypique, mais je trouve que les médias vous êtes durs avec lui. C’est un bison. Il se donne toujours à fond. Et quand il marque un but, j’ai toujours l’impression que c’est le but de la finale de la Coupe du Monde ! », a lancé, sur 20 Minutes, Adrien Thomasson, qui est suivi par Claudio Ranieri. « Tout le monde le voit lutter sur tous les ballons. Ça encourage ses coéquipiers à faire la même chose. C’est un bon exemple pour tout le monde », a avoué l'entraîneur nantais, qui n'échangerait donc pour rien au monde son besogneux Sala.