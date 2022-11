Nantes-Juventus, la ruée sur les tickets déjà à l'arrêt

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes rêvait du Barça, mais c'est un autre club légendaire, la Juventus, qui sera sur la route des Canaris. Du côté de la Beaujoire, on doit déjà gérer le rush sur les tickets.

Sortie de la Ligue des champions par le PSG, la Juventus va devoir revenir en France pour jouer son barrage d’Europa League. En effet, le hasard du tirage au sort a placé le FC Nantes sur la route d’Adrien Rabiot et ses coéquipiers. Ce n’est pas la première fois que ces deux clubs se croisent sur la scène européenne puisqu’en 1996, la Juventus avait sorti Nantes en demi-finale malgré la victoire des joueurs de Jean-Claude Suaudeau (3-2) lors du match aller à la Beaujoire. Cette rencontre suscite déjà un énorme engouement chez les supporters nantais, et du côté du club on sait que la demande de tickets va être colossale, même si tout le monde rêvait de voir le FC Barcelone débarquer en Loire-Atlantique. Cependant, il va falloir patienter avant de pouvoir tenter d’acheter sa place pour le match retour prévu à la Beaujoire le 23 février, une semaine après l’aller au Juventus Stadium de Turin.

Le FC Nantes attend la décision finale de l'UEFA

En effet, dans un communiqué, la FC Nantes a précisé les choses et rappelé que le club était sous la menace d’une sanction qui pourrait faire des malheureux. « Si vous êtes déjà très nombreux à vouloir réserver vos places pour ces deux rencontres très attendues, le Club ne pourra néanmoins communiquer les informations billetterie qu'à l'issue de la procédure disciplinaire de l'UEFA, actuellement en cours suite au dernier match d’Europa League à La Beaujoire. Des journées prioritaires pour les abonnés, puis pour les détenteurs du Pack Europe seront prévues », explique le club. En effet, la réception de Fribourg avait été très chaude, et l’instance européenne pourrait sanctionner le club de Ligue 1. Il va donc falloir patienter un peu avant que la billetterie soit mise en place, mais il ne fait aucun doute que la Beaujoire sera comble pour la réception de la Vieille Dame en 2023.