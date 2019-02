FCN : La touchante initiative du club pour un dernier hommage à Sala

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Comme lors des derniers matchs du FC Nantes, l’émotion devrait être au rendez-vous pour les joueurs, entraineurs et supporters des Canaris ce dimanche.

Tout le club vit avec les larmes aux yeux depuis l’annonce de la disparition de l’avion qui transportait Emiliano Sala au-dessus de la Manche le 21 janvier dernier, mais depuis la nuit dernière, on sait que c’est le corps de l’attaquant argentin qui a été repêché depuis le carcasse de l’engin au fond de la mer. Le décès a donc été confirmé et ce sera le moment du deuil et du recueillement pour la famille et le peuple nantais. Ce sera le cas ce dimanche à 15h00 à l’occasion de la réception de Nîmes.

Et si la plupart des tribunes sont déjà pleines pour cette rencontre, les dernières places restantes ont été mises en vente au prix de 9 euros par le club de Loire-Atlantique, afin de rendre hommage à leur numéro 9 désormais disparu. Une opération valable y compris pour les places en présidentielles, et qui permet donc de rendre accessibles des tribunes dont les places sont habituellement beaucoup plus chères. A l’occasion de ce match, le numéro 9 d’Emiliano Sala devrait être définitivement retiré par le biais d’une cérémonie, et ne plus jamais être porté au sein du FCN, qui rendra ce dimanche un dernier hommage à son soldat argentin.