FCN : Un joueur de Nantes condamné à 6 mois de prison ferme !

Le quotidien belge La Dernière Heure l'annonce ce mercredi soir sur son site internet, Yassine El Ghanassy a été condamné à six mois de prison ferme et une interdiction de conduire de deux ans par le tribunal de Bruges. L'attaquant belge du FC Nantes était jugé pour un excès de vitesse commis en juin 2016, mais cela n'explique pas la lourdeur de cette condamnation.

En effet, ce n'était pas la première fois que Yassine El Ghanassy avait à faire avec la justice belge, puisqu'il avait déjà fait l'objet de 14 comparutions pour des problèmes de conduite et qu'il n'avait plus le droit d'être au volant lorsqu'il a été flashé en 2016. De plus, l'ailier nantais n'a jamais réglé ses amendes, ce qui a forcément été un mauvais point. En octobre dernier, la Porsche 911 Carrera 4 de Yassine El Ghanassy avait été confisquée après un autre excès de vitesse, mais le joueur avait eu gain de cause en appel. Un appel que l'attaquant belge peut renouveler afin d'éviter cette fois d'aller en prison.