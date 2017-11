FCN : Ranieri est chaud pour faire une Conceiçao à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Serie A.

Waldemar Kita va-t-il penser qu’il est maudit avec ses entraineurs ? En tout cas, six mois après le départ de Sergio Conceiçao, qui avait lâché Nantes pour rejoindre le FC Porto juste après sa prolongation de contrat, et alors que le patron des Canaris misait gros sur lui, Claudio Ranieri a des fourmis dans les jambes. Selon la Gazzetta dello Sport, l’entraineur italien est d’ores et déjà partant pour prendre les commandes de la sélection italienne, et estimerait être le bon technicien pour cela.

Si Antonio Conte pourrait avoir du mal à se libérer de son copieux contrat à Chelsea, Claudio Ranieri serait plutôt confiant sur la possibilité de se libérer, même si son président l’aurait bien évidemment très mauvaise. Néanmoins, Kita a pour le moment un gros joker, puisque Carlo Ancelotti serait le favori pour le poste, même si l’ancien entraineur du Bayern Munich a posé de grosses conditions, et pas uniquement salariales, pour prendre en mains la Nazionale.