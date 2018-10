FCN : Halilhodzic envoie un premier message, ça ne rigole pas

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Nommé entraîneur du FC Nantes mardi, Vahid Halilhodzic arrive avec une sacrée réputation.

Passé sous ses ordres au Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen (2004-2005) pourra confirmer. L’ancien milieu offensif se souvient de sa capacité à « à secouer et réveiller les joueurs. Il peut tirer le maximum d’un groupe. Et là, il va le faire. Le joueur qui n’acceptera pas de rentrer dans le cadre, il le dégagera. » De quoi effrayer les Canaris les plus fragiles. Du coup, le Bosnien a tenu à rassurer son groupe, raconte le site de 20 Minutes. Lors de sa première longue causerie, le successeur de Miguel Cardoso a assuré à ses hommes qu’il n’était pas le bourreau que beaucoup décrivent, sauf en ce qui concerne le travail…

Le message a même été répété face aux journalistes présents au centre d’entraînement. « Le terrain est toujours beau, idéal pour travailler. Il faut juste trouver les gens qui veulent travailler. C’est tout, a confié Halilhodzic, passé par le FCN entre 1981 et 1986. En ce moment, je n’ai pas le temps pour les souvenirs. On doit faire très vite et bien, et ce n’est pas gagné d’avance ! » Avant le derby de l’Atlantique dimanche (15h) à Bordeaux, on attend déjà les premiers choix forts de « Coach Vahid ».