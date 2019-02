FCN : Halilhodzic annonce que Pallois ira à l'enterrement de Sala

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Vahid Halilhodzic, entraîneur du FC Nantes, après la victoire à Caen (1-0) : « Nous avons eu une bonne discussion et je suis très fier de la réaction, dans une situation difficile. Nous avons joué 70 minutes à dix. L'adversaire a poussé, mais n'a quasiment aucune occasion nette. Nous avons fait un match héroïque. On gagne et je félicite vraiment mon équipe. On vit encore des moments difficiles, l'un des plus difficiles de ma vie sportive. Nous n'avons pas eu de bons résultats dans ce contexte, dans cette tristesse. Ce n'était pas facile. Cette victoire nous fait beaucoup de bien. On laisse surtout cette équipe derrière nous. Les garçons ont bien travaillé et se sont impliqués. Cette victoire à 10 est une victoire importante. Une délégation de la direction partira en Argentine pour l'enterrement d'Emiliano Sala et j'ai donné l'autorisation à Nicolas Pallois d'y aller. Il ne jouera donc pas à Monaco ».