FCN : Coach Vahid fixe un objectif XXL à son buteur maison

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Encore buteur face à Rennes dimanche, Emiliano Sala a inscrit sa 11e réalisation de la saison en championnat, après seulement 13 journées.

Des statistiques incroyables pour l’Argentin, en pleine forme et en totale confiance. Autant dire qu’avec un tel départ, l’attaquant nantais n’aura pas de mal à pulvériser son nombre de buts de la saison dernière (12). Et en conférence de presse, Vahid Halilhodzic a publiquement dévoilé l’objectif qu’il avait fixé à sa principale arme offensive : 20 buts en Ligue 1. Le « chouchou pas bon » de Daniel Riolo relèvera-t-il le défi ?

« Il faut applaudir son but, c'est un but magnifique, toute l'action est magnifique et la finition était exceptionnelle aussi. Un jour il va peut-être s'arrêter (de marquer). Aujourd'hui il a eu un petit peu de réussite, tant mieux pour lui. Il est en confiance, c'est comme ça, il y a des périodes où pas mal de choses réussissent. Il a fait un bon match, il s'est beaucoup battu. Il aurait pu provoquer un penalty, parfois il n'était pas loin d'être en position de marquer un deuxième. S'il continue comme ça je serai très content, il va peut-être dépasser les 20 buts. Il en est capable » a expliqué Coach Vahid, qui a redressé le FC Nantes de manière spectaculaire en quelques semaines seulement. Et qui sait qu’il aura besoin d’un grand Sala pour continuer à grapiller des places au classement.