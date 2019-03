FCN : Ce sale coup au mercato, Nantes va le payer cher

Dans : FC Nantes, Mercato.

Pour la première fois dans sa jeune carrière, Enock Kwateng (21 ans) réalise une saison pleine avec le FC Nantes.

Le latéral droit a déjà disputé 23 matchs de Ligue 1, dont 20 en tant que titulaire. Un temps de jeu nettement supérieur à l’exercice précédent, lorsque le joueur formé au club nantais n’avait joué qu’une seule rencontre de championnat. C’est pourquoi la direction avait tenté de le prêter à Oldham (D3 anglaise) en janvier 2018. Sans succès heureusement…

« J'ai bien fait de ne pas y aller, s’est réjoui Kwateng. Je n'avais pas d'autre proposition et, à Nantes, j'étais le troisième ou le quatrième choix à mon poste. Le club voulait m'envoyer là-bas en prêt. Quand j'ai visité les installations, j'ai changé d'avis. Même à Mantes-la-Jolie (N2), mon premier club, il y avait de meilleures infrastructures. Ce n'était pas bien d'envoyer un jeune qui devait incarner l'avenir de Nantes en D3 anglaise. Je l'ai pris comme un manque de respect. » Rancunier, le latéral en fin de contrat attend donc le mercato avec impatience.

L’appel du pied à la L1

« Je me vois sur le départ. J'aimerais être considéré comme un joueur professionnel, non plus comme un jeune du centre de formation, a confié le Canari. Il y a des intérêts de plusieurs clubs français et étrangers, et je veux continuer à m'améliorer. Je serai fixé d'ici à un mois. J'ai envie d'aller en Angleterre, voire en Allemagne, mais mon objectif est d'abord de rester en Ligue 1 pour prendre de l'expérience. Je n'oublie pas qu'il y a un an, je n'avais pas de temps de jeu et j'étais en réserve. » A priori, Nantes ne réussira pas à retenir le champion d’Europe U19 en 2016.