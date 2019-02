FC Nantes : Waldemar Kita visé par une enquête pour fraude fiscale

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Waldemar Kita passe une sale période, et cela ne s'est pas arrangé mardi puisque l'on a appris que des enquêteurs avaient procédé à une perquisition dans les locaux du FC Nantes. On a pensé que ce descente des autorités était lié au transfert d'Anthony Limbombe, attaquant belge, dont le transfert à Nantes a donné lieu à des investigations en Belgique. Mais selon Ouest-France, cela n'a strictement rien à voir avec le mercato, mais est uniquement provoqué par les affaire personnelles de Waldemar Kita. Et si le Parquet national financier a envoyé ses enquêteurs au siège du FC Nantes c'est dans le cadre de soupçons de fraude fiscale du président des Canaris.

Le PNF a confirmé au quotidien régional que c'était bien la situation fiscale de Waldemar Kita qui l'intéressait, ce qui indique que le montant de cette éventuelle fraude doit dépasser les 100.000 euros, seuil qui provoque l'intervention automatique du Parquet national financier. « S’agit-il de la suite logique des révélations de nos confrères de Médiacités , qui décrivaient, en mars 2018, un « montage financier exotique » qui domiciliait le siège du club dans l’agglomération bruxelloise, à la même adresse que 82 sociétés qui y avaient une boîte à lettres ? Difficile à dire pour le moment », précise Ouest-France, qui balaie donc l'idée d'un lien quelconque avec les Football Leaks.