Nantes sanctionné, Kombouaré supplie les médias

Pour usage de fumigènes lors de la finale contre l’OGC Nice (1-0) la saison dernière, le FC Nantes a écopé d’un match à huis clos total en Coupe de France. Les Canaris recevront donc Lens sans leur public en quart de finale. Une sanction excessive pour l’entraîneur Antoine Kombouaré.

Le tenant du titre sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Tombeur d’Angers (1-1, 4-2 t.a.b.), le FC Nantes fait partie des huit équipes encore en lice en Coupe de France. Mais le niveau de difficulté va monter d’un voire plusieurs crans au prochain tour. Les Canaris vont en effet recevoir le Racing Club de Lens… dans un stade vide. La saison dernière, en raison de l’usage de fumigènes de la part des fans lors de la finale contre Nice, le club avait écopé d’une amende de 50 000 euros, de la fermeture du parcage visiteur pour un match à l’extérieur et d’une rencontre à huis clos à domicile.

Les deux premières sanctions ont été purgées. Et dans la mesure où Nantes jouera son premier match de la compétition à domicile contre Lens, c’est donc cette rencontre qui sera concernée. Un coup dur pour Antoine Kombouaré, prêt à tout pour faire annuler cette décision de la commission de discipline de la FFF. « La satisfaction, c’est de jouer à domicile, s’est d’abord réjoui l’entraîneur nantais. Mais le hic, c’est d’être à la maison sans nos supporters. Je compte sur les journalistes notamment pour mettre un peu la pression. »

Kombouaré ne comprend pas la FFF

« Est-ce qu’on peut faire en sorte que la décision soit cassée ? Non ? C’est triste un quart de final joué à huis clos total, a regretté le Kanak. C’est un gros handicap pour nous de ne pas avoir nos supporters derrière nous. J’ai du mal à comprendre. Est-ce que c’est injuste ? Je ne dirais pas ça. Mais ça s’est passé au Stade de France et on se retrouve sanctionnés à la Beaujoire. Je ne suis pas d’accord avec cette décision. En plus, c’est une affiche entre deux clubs de Ligue 1, ce sera triste de voir ça à la télévision sans ambiance. » De quoi rappeler les mauvais souvenirs pendant la crise sanitaire.