FC Nantes : Halilhodzic salement accusé par Gilles Favard

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Totalement dans le doute ces derniers jours devant les hésitations autour de la reprise du club et des décisions des dirigeants, Vahid Halilhodzic a été confirmé comme entraineur du FC Nantes. Le technicien bosnien s’est néanmoins plaint des conditions de travail loin d’être idéales, puisque les Canaris ne savaient pas encore à quelle sauce ils allaient être mangés en cas de reprise du club ou non. Ce ne sera donc pas le cas et, avec un peu de retard, le travail peut continuer. Mais visiblement, les difficultés notées par l’ancien entraineur du PSG, de Lille ou de Rennes notamment ne vont pas faire pleurer Gilles Favard, qui a envoyé un gros tacle à son encontre sur La Chaine L’Equipe.

« On me dit que Vahid n’a plus envie de se coltiner des gens comme Kita. Mais son chèque à la fin du mois, vous pensez qu’il n’en a plus envie ? Il faut être sérieux. La soupe est très bonne pour lui à Nantes. Je ne dis pas qu’il est mieux payé que Jardim ou Tuchel, mais il est excessivement bien payé pour ce club-là. Si vous voulez rentrer dans le vif avec Halilhodzic on va rentrer dans le vif. On ne va pas me faire pleurer dans les chaumières avec un entraîneur qui réclame des primes 8 jours après la mort d’un joueur. On va dire la vérité sur Vahid, à part l’argent, qu’est-ce qu’il l’intéresse ? Il n’y a que ça qui l’intéresse ! Donc il faut arrêter un peu », a accusé le Spectre, pour qui le Bosnien demande souvent des comptes, mais n’est pas vraiment exemplaire par son comportement.