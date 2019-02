Emiliano Sala : Pierre Ménès écoeuré par la minable amende de la LFP

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Mercredi soir, à la stupéfaction et la désolation générale, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a infligé une amende de 16.500 euros au FC Nantes pour l'utilisation de fumigènes lors du match entre les Canaris et l'AS Saint-Etienne fin janvier. En effet ces engins pyrotechniques avaient été utilisés par les supporters nantais lors de l'émouvant hommage rendu à Emiliano Sala, dont le corps n'avait pas encore été retrouvé au moment de ce qui était le premier match à la Beaujoire depuis le disparition soudaine de l'attaquant argentin. Mais pas de pitié pour les gendarmes du foot, lesquels ont donc frappé le FC Nantes au portefeuille avec un manque d'élégance évident.

Pour Pierre Ménès, tout cela est réellement indigne et honteux. « La Ligue qui met 15000€ d’amendes au Fc Nantes pour usage de fumigènes lors de l’hommage à Emiliano Sala. Quand t’as pas de cerveau essaye au moins d’avoir un cœur (...) Petite précision quand même c’est la commission de discipline de la ligue qui a pris les sanctions contre Nantes et elle est, malheureusement pour le coup, indépendante. Mais ça n’excuse rien », a lancé, via son compte Twitter, le consultant de Canal+, qui résumé là la pensée de pas mal de monde.