Officiel : Montpellier tient son nouveau gardien

Dans : MHSC.

Dans un communiqué publié ce mardi, Montpellier a annoncé la venue de Jonas Omlin, lequel remplacera Geronimo Rulli dans les buts du MHSC la saison prochaine.

Le gardien suisse de 26 ans s’est engagé pour les quatre ans à venir en faveur de Montpellier. « Je suis très heureux d’accueillir Jonas. J’espère que, grâce à nous, il sera titulaire le plus possible avec la sélection suisse, qu’il va beaucoup nous apporter et s’épanouir à Montpellier » a commenté le président du club, Laurent Nicollin, sur le site officiel du MHSC.