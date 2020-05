Officiel : A 42 ans, Hilton rempile à Montpellier

Dans : MHSC.

Comme pressenti, Vitorino Hilton (42 ans) sera toujours Montpelliérain la saison prochaine. Le club héraultais, dont le président Laurent Nicollin avait approuvé le souhait de son défenseur central en fin de contrat, a officialisé la prolongation du Brésilien pour une année supplémentaire, sa dixième à Montpellier. Un véritable « rêve » pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « C'est la plus belle car je pense que ça va être la dernière donc pour moi c'est la plus belle de toutes, s’est réjoui Hilton sur le site officiel du MHSC. C'est même plus un rêve, j'avais celui de jouer jusqu'à 40 ans et là avoir l'opportunité de jouer encore à 43 ans au haut niveau, c'est exceptionnel pour moi. Je vais en profiter au maximum. »