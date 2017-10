MHSC : Une fin de série, mais Der Zakarian garde le sourire

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC, après la défaite contre Rennes (0-1) : « On a eu 4 occasions nettes pour marquer, mais malheureusement, on a manqué de réalisme devant le but. Rennes a tenu le ballon en première période, sans occasion, et nous avons eu du mal à le récupérer. Les Rennais ont marqué sur leur 1ère occasion du match, c’est comme ça. On a manqué de justesse, c’est dommage car si on marque d’entrée, le match est différent. On était sur une bonne série, elle s’arrête, mais on a tout de même eu plus d’occasions que notre adversaire. Maintenant, il faut juste penser à rebondir samedi contre Amiens ».