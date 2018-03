MHSC : Tout arrive, Der Zakarian se lâche et vise l'Europe

Dans : MHSC, Ligue 1.

Avec 40 points à 10 journées de la fin et une solidité défensive à toute épreuve, Montpellier peut enfin oublier la lutte pour le maintien. Après le bon nul obtenu face à Lyon dimanche dernier, et avant de se rendre à Lille ce samedi, Michel Der Zakarian a évoqué pour la première fois de la saison l’objectif d’aller chercher une place qualificative pour la Coupe d’Europe.

« On va jouer ce match pour le gagner, on a l'ambition de ramener les 3 points comme tous les matchs qu'on aborde. On s'attend à un match difficile, à ce qu'ils essaient de nous bouger, il va falloir leur faire mal. Depuis le début de la saison, on arrive souvent à être solide du début à la fin, il y a aussi des équipes qui ont du mal face à nous. Aujourd'hui on n'a plus rien à craindre, notre ambition c'est d'être 5/6ème », a avancé MDZ. Une annonce qui a de quoi surprendre tant le MHSC avance masqué depuis le début de la saison. En espérant pour les Héraultais que cette objectif avancé ne se retournera pas contre eux, alors que Nantes et Nice font le pressing derrière pour aller chercher une place européenne.