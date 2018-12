MHSC : Performant mais sous-coté, il ne comprend rien au foot

Dans : MHSC, Ligue 1.

Sans faire de bruit, Montpellier s’est tranquillement installé sur le podium de Ligue 1.

Et le club héraultais pourrait même y passer les fêtes s’il continue sur sa lancée. Les hommes de Michel Der Zakarian réalisent une excellente première partie de saison, grâce à un jeu beaucoup moins défensif que la saison dernière. Il faut dire que le MHSC s’est renforcé avec les signatures de Gaëtan Laborde et Florent Mollet, l’un des meilleurs joueurs du championnat depuis le début de l'exercice. Seulement voilà, le meneur de jeu n’est pas médiatisé et s’estime sous-côté.

« Oui ! Parce que je pense qu’à un certain moment, quand on prouve des choses et qu’on n’est pas mis en valeur comme on le voudrait, on se demande ce qui ne va pas, s’est étonné l’ancien Messin dans le Onze Mondial. Que faut-il faire de plus pour devenir un joueur vraiment respecté et avoir la reconnaissance qu’on mérite ? Je pourrais vous citer de nombreux très bons joueurs de Ligue 1 dans ce cas et je me mets dans cette catégorie-là. Mais je ne m’en plains pas. Cela me permet de montrer aux gens que je mérite mieux et que je ne lâche rien. »

Mollet refuse de se mettre en avant

« Quand vous voyez mes performances à Metz, peu de clubs se sont bousculés en fin de saison. Cela me fait dire par exemple que je suis sous-coté, a insisté le Montpelliérain. Parfois, je réalise de très bons matchs et selon moi, on n’en parle pas assez, on préfère s’étendre sur autre chose. Mais encore une fois, je ne me plains pas. C’est juste mon avis, je préfère être comme cela. Je ne veux pas faire de "lèche", mais je pense que je mérite plus de considération. » Mollet serait-il victime de l’image de Montpellier, encore perçu à tort comme une équipe défensive ?