MHSC : Paul Lasne prolonge l'aventure à Montpellier

Dans : MHSC, Mercato.

Joueur de Montpellier depuis 2014, Paul Lasne a prolongé son contrat avec le MHSC ce mardi après-midi. Dans un large communiqué publié par le MHSC, le joueur aux 80 matchs sous le maillot de Montpellier affirme être « très content » de poursuivre l’aventure au sein de l’équipe actuellement entraînée par Michel Der Zakarian.

« Cela fait presque 3 ans et demi que je fais partie de cette maison, de cette famille et je suis très content de poursuivre l’aventure avec le MHSC. J’ai beaucoup d’affection pour ce club et pour les gens qui y travaillent. Maintenant, le plus dur commence c’est-à-dire continuer à travailler et à progresser pour le bien du club. Notre début de saison est encourageant, mais le plus dur et le plus passionnant est à venir » a-t-il confié. La durée du nouvel engagement du joueur n’a, en revanche, pas été communiquée…