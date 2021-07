MHSC-OM : Les Ultras refusent le pass sanitaire et boycottent !

Dans : MHSC.

Face à l'obligation de posséder un pass sanitaire pour entrer à la Mosson, les Ultras de Montpellier refusent d'assister au match contre l'OM en conclusion de la 1ère journée de Ligue 1.

Dura lex sed lex. Pour les Ultras de Montpellier, qui ne défieront pas la loi, les nouvelles exigences pour entrer dans un stade, à savoir la possession d’un pass sanitaire, sont trop liberticides et ils préfèrent donc rester en dehors du stade de la Mosson à l’occasion de la très attendue réception de l’Olympique de Marseille. Dans un communiqué, La Butte Paillade 1991 et l'Armata Ultras 2002 ont officialisé leur décision de boycotter le match entre Montpellier et l’OM prévu le dimanche 8 août à 20h45. Une rencontre diffusée par Amazon.

« Nous, Ultras de Montpellier, avons décidé de ne pas nous plier aux mesures liberticides engendrées par le « Pass Sanitaire ». Nous ne sommes ni complotistes, ni conformiste, ni anti ou pro-vaccins, nous sommes des Français, des pères de famille, des fils et ds petits-fils de personnes potentiellement vulnérables. Au-dessus des considérations politiques et financières liées au covid, nous refusons simplement la mise en place d’une dictature insidieuse, la dictature du « c’est pour votre bien. Le Pass Sanitaire réunit à lui seul les différentes dérives que nous avons combattues au fil des années : restrictions à la liberté d’aller et venir, fichage, identification numérique, surveillance de masse (...) Nous envoyons par la présente un message clair à nos sympathisants : tenez bon et ne cédez pas ! Il en va de nos libertés futures, de celles de nos enfants », indiquent notamment les Ultras de Montpellier. Pour l’instant, leurs homologues marseillais n’ont pas communiqué de message dans ce sens, alors même que la vente des billets pour cette rencontre de la première journée de Ligue 1 a débuté ce lundi.