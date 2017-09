MHSC : Montpellier voit le PSG en-dessous de Monaco

Dans : MHSC, PSG, Monaco, Ligue 1.

Cette fin de mois de septembre n’est pas de tout repos pour Montpellier. Après le nul décroché face au Paris Saint-Germain (0-0), le club héraultais a rendez-vous à Monaco vendredi soir.

Face à des Monégasques qui voudront sûrement réagir, après leur défaite contre le FC Porto (0-3) mardi en Ligue des Champions, les hommes de Michel Der Zakarian s’attendent à souffrir. Peut-être même plus que la semaine dernière. « Je pense que le match contre Monaco sera plus dur que celui face au PSG, a estimé l’entraîneur du MHSC. On s'attend à un match difficile et il faudra un état d'esprit collectif dans la même lignée que les deux derniers matchs. »

Avec une victoire à Troyes (0-1) puis un nul héroïque contre Paris, Montpellier peut effectivement aborder son déplacement en Principauté avec un état d’esprit très positif. Pourtant, le milieu Stéphane Sessegnon, qui partage l’opinion de son coach, n’est pas du tout serein avant de défier les champions de France.

« Plus d’impact, plus de vitesse... »

« On sort d'un bon match contre le PSG, c'est le bon moment pour affronter Monaco. Ça nous a mis en confiance, maintenant il faut vérifier tout cela avec une belle prestation à Monaco. Pour moi ça va être plus difficile, a confirmé l’ancien Parisien. Face à Monaco il y aura plus d'impact, plus de vitesse. Le 6-2 de l’an dernier nous a fait mal, l'AS Monaco est une équipe difficile à jouer chez elle. » Et cette fois, Montpellier ne pourra pas compter sur un terrain catastrophique pour ralentir la circulation adverse...