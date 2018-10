MHSC : Montpellier 3e ? Der Zakarian refuse de s'enflammer

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel der Zakarian (entraîneur de Montpellier après la victoire contre Bordeaux 2-0) : « C'est un match bien maîtrisé, c'est le match qu'on voulait faire. On a fait une grosse entame, on est allé les chercher très haut et on a su bien utiliser le ballon. Il y aurait pu y avoir 2-0 dès la mi-temps. Ensuite, le pénalty nous a fait du bien et leur a mis un coup derrière la tête. On a su gérer, ils ont eu trois occasions mais on a un bon gardien. Il faut rester modéré, garder les pieds sur terre, mais continuer à progresser. On est dans les trois premiers, mais tout est fragile et il faut être le plus efficace possible. On ne l'avait pas été à Guingamp (1-1) ou à Caen (2-2). On a ramené des nuls, mais ça aurait pu être des victoires »