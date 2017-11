MHSC : Lecomte est bon pour l'équipe de France selon Nicollin

Dans : MHSC, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur d'un très bon début de saison dans la cage du Montpellier Hérault, Benjamin Lecomte se rapproche de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2018, selon Laurent Nicollin.

Remonté aux portes du Top 5 à l'issue de sa belle victoire face à Lille samedi (3-0), le MHSC semble inarrêtable. Meilleure défense du championnat de France, avec seulement huit buts encaissés en 14 journées de L1, Montpellier n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matchs, en jouant notamment contre l'OL (0-0) ou le PSG (0-0). Un véritable exploit que le club sudiste doit avant tout aux performances de son gardien Benjamin Lecomte, irréprochable depuis son arrivée estivale en provenance de Lorient et décisif lors des sept clean sheets de son équipe. Ce qui ravit au plus haut point Laurent Nicollin.

« On a connu un mois d'août compliqué, mais depuis que Michel Der Zakarian a mis en place une défense à cinq, tout le monde semble plus rassuré. En plus, Lecomte réussit un début de saison exceptionnel qui, selon moi, pourrait lui permettre d'être appelé comme troisième gardien chez les Bleus. Une chose est sûre, il fait partie aujourd'hui des cinq meilleurs gardiens du championnat », a balancé, dans le Midi Libre, le président du MHSC, qui encense donc un Lecomte n'ayant rien à envier à Areola (PSG) ou Costil (Bordeaux) pour le poste de troisième gardien chez les Bleus derrière Lloris et Mandanda.