MHSC : La LFP annonce les premières sanctions contre Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Réuni d'urgence ce lundi suite aux débordements intervenus à l'occasion du derby Montpellier-Nîmes, la commission de discipline de la LFP a annoncé les premières sanctions à l'encontre du club héraultais. « Réunie ce lundi 1er octobre, la Commission de Discipline de la LFP a étudié les incidents de la rencontre Montpellier HSC – Nîmes Olympique. Au vu de la gravité des faits, la Commission de Discipline a décidé de mettre le dossier en instruction et à titre conservatoire de fermer le parcage visiteur des supporters de Montpellier en déplacement et de fermer la tribune basse Etang de Thau et la tribune haute Petite Camargue », indique la Ligue de Football Professionnel, qui étudiera rapidement la totalité du dossier afin de prendre des sanctions définitives.