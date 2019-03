MHSC : L'Europe ou un transfert, Lecomte lance son mercato

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1.

Actuellement septième de Ligue 1, Montpellier va devoir cravacher pour être européen à l’issue de la saison. L’avenir de certains cadres en dépend, à commencer par celui de Benjamin Lecomte. Très performant cette saison, le gardien héraultais en a remis une couche sur son avenir dans les colonnes du Midi Libre, en confirmant la tendance d’un probable départ en juin prochain, dans le cas où Montpellier ne serait pas qualifié pour l’Europa League.

« Je l’ai déjà dit, je le redis : oui, j’ai envie de jouer l’Europe, ça me fait rêver depuis tout petit. Aujourd’hui, je veux me battre pour la décrocher avec Montpellier. On verra en fin de saison si c’est possible ou non. Ce sera à moi de voir, alors, ce que je souhaite faire. Je prendrai des décisions le moment venu. (...) Je ne vais pas dire que je n’ai plus le temps mais, oui, le temps presse. Je vais avoir 28 ans, les carrières sont courtes, ça peut s’arrêter très rapidement. J’aspire à connaître des choses. Cet été, il ne faudra pas que je me loupe » a confié le gardien de Montpellier, notamment annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, et pour qui Laurent Nicollin devrait réclamer entre 10 et 15 ME au mercato.