MHSC : Junior Sambia sort du coma et respire seul

Dans : MHSC.

Victime du coronavirus, Junior Sambia semble aller mieux selon les propos de son agent samedi soir sur RTL.

Hospitalisé mardi dernier pour ce qu'il pensait être des problèmes gastriques, Junior Sambia souffrait finalement du coronavirus. Et la situation du jeune joueur de Montpellier s’était rapidement dégradée au point que les médecins de l’hôpital héraultais ont décidé vendredi de placer le milieu de terrain dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire. Mais ce samedi, sur RTL, Frédéric Guerra, l’agent de Junior Sambia a donné des nouvelles rassurants du footballeur montpelliérain. « Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose », a indiqué le représentant de Junior Sambia. De quoi envisager une issue heureuse pour le milieu de terrain de 23 ans.