Dans : MHSC, Ligue 1.

Montpellier reste sur deux matches nuls en Ligue 1, mais ces deux résultats peuvent faire saliver les autres clubs du Championnat, puisque c’est face au PSG et à Monaco que la formation héraultaise a signé ces deux nuls. Et ils seront peu à pouvoir en faire autant cette saison. Installé aux commandes de Montpellier par le regretté Louis Nicollin en mai dernier à la place de Jean-Louis Gasset, Michel Der Zakarian n’a pas mis longtemps pour prendre ses marques et installer sa méthode...parfois décriée.

Car l’ancien coach de Nantes et de Reims traîne la réputation d’être un entraîneur qui privilégie le jeu musclé au football chatoyant et qui serait plutôt du genre gueulard. Une image que Michel Der Zakarian assume sans aucun problème. « C’est un problème de com'. Je ne sais certainement pas y faire. Mais, pour être franc, les étiquettes, je n’en ai rien à foutre !, explique, dans L’Equipe, Der Zakarian, qui défend sa méthode. La base du foot, c’est de gagner des matches, si possible en faisant du spectacle. Et, pour ça, il faut savoir récupérer le ballon. Toutes les grandes équipes mettent une intensité et une agressivité énormes pour le faire. On oublie souvent de le remarquer. »