MHSC : Der Zakarian félicite son sauveur à Metz

Dans : MHSC, Ligue 1, Metz.

Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC, après la victoire à Metz (1-0) : « On s'attendait à subir un pressing haut. Ce match a proposé beaucoup de duels, de grands ballons devant, des centres, des coups de pied arrêtés... On a répondu présent. Et quand on a failli défensivement, notre gardien Lecomte a fait les arrêts qu'il fallait. Après, en deuxième mi-temps, si on est un peu plus juste techniquement, on doit finir les actions. Leur gardien a fait de belles parades aussi. C'est un bon match de notre part dans l'abnégation, et l'engagement. Ramener trois points de Metz, c'est important ».