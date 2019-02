MHSC : 18.000 € d'amende et de la prison avec sursis pour Delort !

Dans : MHSC, Ligue 1, Info.

Reconnu coupable d’outrages et menaces envers des agents de police, l'attaquant montpelliérain Andy Delort a été condamné ce lundi à deux mois de prison avec sursis et 18.000 euros d’amende.

Le buteur du MHSC, auteur de neuf réalisations depuis le début de la saison, paie des faits qui remontent à fin août 2018. Au terme d’une course-poursuite entre Agde et Marseillan à bord de son 4x4, conduit par un ami en état d’ébriété et sans permis, Andy Delort avait été placé en garde à vue pendant 12 heures pour avoir déclaré « Je m’en bats les c… je gagne 150.000 € par mois »... et de menacer un officier de police. « Espèce de trou du cul, je vais te retrouver dans la rue, toi et tes enfants ».

« Originaire de Sète, dans l'Hérault, Andy Delort, a été convoqué lundi 4 février dans le cadre d'une procédure en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le MHSC n'a pas réagi aux poursuites judiciaires engagées à l'encontre de sa recrue » précise France Bleu Hérault. Une affaire dont se seraient certainement passés les dirigeants de Montpellier…