Mercato : Gero Rulli arrive à Montpellier

Dans : MHSC, Mercato, Liga.

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, la Real Sociedad a annoncé qu'elle autorisait son gardien de but, Gero Rulli, à se rendre à Montpellier afin de passer sa visite médicale avant un possible accord pour le transfert du portier argentin, qui était arrivé en Espagne en provenance de Manchester City au mercato d'hiver 2017 moyennant 7ME. Le MHSC était en quête d'un gardien de but depuis le départ de Benjamin Lecomte à Monaco.